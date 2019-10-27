انتحار أبو بكر البغدادي بسترة ناسفة جراء غارة أميركية هاجمته بمعلومات من مخابرات البلاد

2019/10/27 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحص الحمض النووي أكد نهايته بغداد – الصباح الجديد: قتل أبو بكر البغدادي، ذلك الذي وقف في احد أيام تموز من سنة 2014 على منبر الجامع النوري في الموصل، ليعلن تسلمه من الله جل في علاه امانة ثقيلة بتكليفه ان يكون خليفة للإسلام والمسلمين.وأعلنت الادارة الامريكية في واشنطن، ان قوات أميركية اغارت على موقع ...

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