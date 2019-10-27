تحالف سائرون يلتحق بالحكمة في جبهة المعارضة والنصر سيتبعهما ويطالب باستقالة الحكومة

2019/10/27 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اعلن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تحوله الى المعارضة داخل البرلمان العراقي.وعقدت الكتلة مؤتمرا صحفيا اوردت فيه: “بعد ان اريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ومنتسبي القوات الامنية بطريقة يندى لها جبين الانسانية، ونظرا لتفاقم الامور، واتجاه الاوضاع الى حافة الانهيار، وعدم ...

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