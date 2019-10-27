علاوي: العملية السياسية خرجت عن جادة الصواب وغدت اضحوكة كبرى

2019/10/27 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الصباح الجديد استنكر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الاحد، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين وخلفت المئات من الشهداء والاف من الجرحى، مؤكداً ان العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى.وقال علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “العملية السياسية، التي كللها باول انتخابات نزيهة، خرجت عن جادة الصواب وتحقيق مصالح شعبنا، وغدت اضحوكة ...

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