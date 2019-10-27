إطلاق نار كثيف على المتظاهرين من قبل حماية النائب ناصر تركي في ذي قار

2019/10/27 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باطلاق نار كثيف على المتظاهرين من قبل حماية النائب ناصر تركي في ذي قار.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم إطلاق نار كثيف على المتظاهرين من قبل حماية النائب عن محافظة ذي قار ناصر تركي بقضاء الشطرة شمالي المحافظة".

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