توتر في بابل.. حرق مكاتب ومقار ومنازل لمسؤولين وأحزاب

2019/10/27 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بحرق مكاتب ومقار ومنازل لمسؤولين واحزاب في بابل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم حرق منزل النائب أبو صادق الحلي مع ٣ سيارات عائدة لهُ، وحرق مكتب النائبة منال المسلماوي عن كتلة بدر".

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