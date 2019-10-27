المتحدث باسم عبد المهدي: الحكومة ستحترم قرار البرلمان بسحب الثقة عنها

2019/10/27 | 22:08

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بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن الحكومة "ستحترم" قرار البرلمان بسحب الثقة عنها، فيما لو صدر.

وذكر الحديثي، خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة تعمل بثلاث مسارات هي، ضمان التظاهر السلمي وفق القانون، وضمان حماية المؤسسات السيادية والممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى العمل على الاستجابة لمطاتلب المتظاهرين المحقة بالخدمات وتحسين العيش للمواطنين"، مبينا أن "قسم من هذه المسارات مطبق والآخر يجري تطبيقه".

وأضاف: "لم تكن هناك أي أسلحة نارية لقوة حفظ القانون، وأن المشكلة بدأت عند ظهيرة الأمس، عندما حاول البعض الدخول للمنطقة الخضراء"، مقراً بأن "للمتظاهرين فضل كبير بتحريك حالة العمل الحكومي".

بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاحد، على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مقتل البغدادي سيؤثر بشكل كبير على إضعاف إرهابيي الدولة الإسلامية&

بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل بـ"ثلاثة مسارات" بشأن التظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، فيما أشار إلى أن "المتظاهرين لهم فضل كبير بتحريك

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن قيام تحالف القوى العراقية، بعقد اجتماع طارئ للتباحث حول الأوضاع الحالية في العراق.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "تحالف القوى العراقية عقد اجتماعا طارئاً من أجل التباحث حول الإصلاحات وال

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