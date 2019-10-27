الشيخ حمودي يحذر من فراغ السلطة وضياع حقوق الشعب والعراق

2019/10/27 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي اليوم الاحد، من الانزلاق الى فراغ السلطة

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