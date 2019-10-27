قتلى وجرحى من الحشد الشعبي بهجوم لداعش قرب خانقين

2019/10/27 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط قتلى وجرحى من قوات الحشد الشعبي بهجوم لداعش على ناحية نفط خانة قرب خانقين بمحافظة ديالى.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عناصر تابعة لتنظيم داعش، هاجمت مساء اليوم اللواء 1 التابع لقوات الحشد الشعبي في ناحية نفط خانة.واضاف ان الهجوم تسبب بمقتل عنصرين من الحشد الشعبي واصابة 3 اخرين بجروح.

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