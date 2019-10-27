أبرز 6 تغييرات في الأسواق العالميَّة

2019/10/27 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم / وكالات

تواصل الأسواق الناشئة مسيرة خفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تفاقم المخاطر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام.

وشهد الأسبوع الماضي كذلك تطورات بشأن ملف البريكست والأوضاع التجارية، فضلا عن إفصاح العديد من الشركات حول العالم عن نتائج أعمالهم خلال الربع الثالث من 2019.

معدل الفائدة

قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة 250 نقطة أساس (2.5 بالمئة) في خطوة تحدث للمرة الثالثة مع تحسن مسار التضخم، الأمر الذي يتوقع أن يقوم به كذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل وإن كان لأسباب مختلفة.

ولم يكن المركزي التركي منفرداً في هذا الشأن، إذ أن روسيا خفضت الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 2017 مع تراجع معدل التضخم دون المستهدف، كما أنّ البنك المركزي في إندونيسيا قلص الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في حين أن المركزي الأوروبي لم يحرك ساكناً في سياسته النقدية.

منتجات زراعيَّة

أبدت الصين استعدادها لشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 20 مليار دولار في غضون عام، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، وهو ما يأتي في سياق الصفقة التجارية الجزئية المرتقبة بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتعمل كل من الولايات المتحدة والصين على تفاصيل الصفقة الجزئية تمهيداً لتوقعيها في وقت لاحق، والتي يتوقع المستشار التجاري في البيت الأبيض "بيتر نافارو" إتمامها بحلول عام 2020 في حين أن مكتب الممثل التجاري أكد أن الجانبين يقتربان من إتمامها.

اتفاقية البريكست

رفض أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية بلغت 322 صوتاً الإطار الزمني لمراجعة البرلمان للتشريعات المتعلقة بمشروعات قانون اتفاقية البريكست رغم تمرير البرلمان على مشروع قانون الصفقة.

ولا تزال مسألة البريكست عالقة، رغم محاولات رئيس الوزراء بوريس جونسون تأمين موافقة البرلمان البريطاني على الصفقة التي يعدها زعيم حزب المعارضة بأنّها أسوأ من اتفاقيات تريزا ماي، مع حقيقة أن الاتحاد الأوروبي أرجأ ردّه على طلب تمديد البريكست حتى الأسبوع المقبل.

وتهاوت أرباح "بوينج" بمقدار النصف تقريباً خلال الربع الثالث من العام

الحالي وسط المعاناة على خلفية حادثي تحطم طائرتين وهو ما يأتي في سياق نتائج الأعمال المعلنة هذا الأسبوع وعلى رأسها "تسلا" وكذلك "مايكروسوفت" و"أمازون" و"سناب شات"

و"ماكدونالدز".

وصعدت إيرادات "دايملر" فيما تراجعت إيرادات "رينو"، لكن في المقابل نجحت أرباح وإيرادات "إنتل" في تجاوز التوقعات على عكس "تويتر" والتي فشلت نتائج أعمالها في الوفاء بالتقديرات، بينما تراجعت أرباح "فورد" بسبب خطة إعادة الهيكلة بينما سجلت "ماروتي" أدنى أرباح فصلية في 4 سنوات، في حين تحول بنك "باركليز" للخسائر.

ثروات الأسر حول العالم

قفزت ثروات الأسر حول العالم إلى 360.6 تريليون دولار في غضون الـ12 شهراً حتى منتصف العام الحالي ما أدى لتزايد عدد المليونيرات حول العالم.



وعلى الرغم من أن حدة اتجاه زيادة عدم المساواة في الثروة تراجعت إلا أن مستوى عدم المساواة لا يزال مرتفعاً سواء داخل الدول أو في العالم بأكمله.

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو شهر ونصف خلال الأسبوع الماضي، وهو ما جاء على خلاف توقعات المحللين، مع بقاء إنتاج الخام الأميركي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وسجل خام "نايمكس" مكاسب قوية تتجاوز 5 بالمئة كما شهد خام برنت صعوداً ملحوظاً في الأسبوع المنصرم مفيداً من تقارير تشير إلى أن منظمة "أوبك" وحلفاءها يسعون لتعميق اتفاقية خفض إنتاج الخام.

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