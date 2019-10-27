نائب عن سائرون: خيارنا المقبل قد يكون اقوى من الاعتصام

2019/10/27 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، الاحد، أن خيار تحالفه المقبل قد يكون اقوى من خيار الاعتصام، مشدداً على ضرورة عقد جلسة للبرلمان يوم غد.

وقال الغزي خلال برنامج "المناورة" التي تبثه السومرية، إن "سائرون اول ما تنازلت عن استحقاقاتها الانتخابية"، مشدداً بالقول "نأمل ان يوم غد تكون هناك اصلاحات".

وأضاف "يجب ان تعقد يوم غد جلسة البرلمان"، معتبراً أن "كل الخيارات مفتوحة وقد يكون خيارنا المقبل اقوى من خيار الاعتصام".

واعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم السبت، ذهابها الى المعارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعت الكتل السياسية ان تحذو حذوها وان يكونوا على مستوى الحدث.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ اول امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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