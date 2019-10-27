الصدر يوجه نداء للحشد الشعبي: لاتناصروا الفاسد ولاتقمعوا الشعب

2019/10/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتحويل التظاهرات إلى إضراب ، واتهم الحكومة بمحاولة زج الحشد الشعبي في الصدام المحتدم مع الشعب.

وقال الصدر، في تغريدة تابعتها "الغد برس" ما نصه" "الحمد لله الذي نصر شعبه وأعز عباده اليوم بدأت تتظافر الجهود شيئا فشيئا من أجل إزاحة ما فسد من أمور الشعب، فمن المظاهرات إلى الاعتصامات ثم إلى الإضرابات الخاصة ثم العامة منها وهكذا".

وأضاف "هذا نصر من الله وفتح قريب على الرغم مما كان فيها من بعض الخروقات التي ما كنا نتمناها، لكنها أخافت الفاسدين".

وتابع أن "الحكومة تحاول زج الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب..



وحاشاه فسلاحه ما زال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب ويبقى الجيش العراقي والقوات الأمنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب ولاعن الفاسد".

وخاطب الحشد الشعبي قائلاً "فيا أيها المجاهدون في الحشد الشعبي سمعتكم عندي أهم من وجودكم..



فلا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم..



فمن المفروض انكم حماة الشعب وامثولتهم في الجهاد والعدل".

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