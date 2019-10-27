الكلابي ينفي استقالته ويؤكد: لن اترك الساحة في وقت أزمتها

2019/10/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى النائب يوسف الكلابي، اليوم الاحد، تقديم استقالته، فيما اكد على عدم تركه للساحة في وقت أزمتها.

وقال الكلابي لـ"الغد برس"، "أنباء تقديم استقالتي من مجلس النواب العراقي عارية عن الصحة ولا أساس لها".

واضاف "لن اترك الساحة في وقت أزمتها وسنعمل على النهوض بالواقع والسعي لتنفيذ مطالب المتظاهرين".

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