مجلس النواب ينشر جدول اعماله لجلسة الغد

2019/10/27 | 22:39

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بغداد اليوم - بغداد

نشر مجلس النواب، الاحد، جدول اعمال الجلسة رقم (١١) التي من المقرر عقدها يوم غد الاثنين.

وقال المجلس في بيان، إن "جدول اعمال الجلسة الخاصة التي ستعقد يوم غد الاثنين، يتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات".

وأضاف، أن "الجلسة تبدأ الساعة 1 ظهرا".

بغداد اليوم - بغداد

علق الرئيس العراقي، برهام صالح، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال برهام صالح عبر "تويتر" اليوم الأحد: "لقد تسبب البغدادي في فوضى ومعان

بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن الحكومة "ستحترم" قرار البرلمان بسحب الثقة عنها، فيما لو صدر.

وذكر الحديثي، خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقد

بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاحد، على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مقتل البغدادي سيؤثر بشكل كبير على إضعاف إرهابيي الدولة الإسلامية&

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