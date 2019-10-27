2019/10/27 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: قتل الإرهابي البغدادي خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب ويجب استمرار القتال للقضاء على هذه الآفة من خلال اليقظة الأمنية المستمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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