مراسل ” كلكامش ” :القوات الامنية بدأت بفرض حظر شامل في ذي قار

2019/10/27 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار

افاد مراسل “كلكامش برس ” في محافظة ذي قار ببدء تطبيق الحظر الشامل في المحافظة ، حيث قامت الشرطة باغلاق المحال التجارية والاسواق وقطع الطرق في معظم مناطق الناصرية مركز المحافظة .

وشهدت ذي قار احتجاجات متصاعدة منذ الاول من اكتوبر الجاري لتعود من جديد في 25 منه،رفع خلالها المتظاهرين شعارات ومطالب تدعو الى تغيير النظام السياسي في العراق الى رئاسي ومحاسبة الفاسدين .

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