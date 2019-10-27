بعد فشل سابقتها .. جلسة برلمانية غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين

2019/10/27 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مراسل “كلكامش برس” ان مجلس البرلمان اعلن عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء و تنفيذ حزم الإصلاحات في الساعة ١ ظهرا.

وكان البرلمان اخفق امس بعقد جلسة دعا اليها واعلنت فيها كتلة زعيم التيار الصدري الاعتصام في المجلس حتى تنفيذ مطالب “الشعب الثائر على الفساد والمفسدين “بحسب اعضاء الكتلة .

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