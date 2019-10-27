المتظاهرون في بغداد يصرون على التظاهر لليوم الرابع على التوالي وحصيلة القتلى تستمر في الارتفاع

2019/10/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه مئات المحتجين العراقيين الأحد إلى ساحة التحرير بوسط بغداد لليوم الرابع على التوالي، في تحد جديد بعد ليلة طويلة من المظاهرات التي يقوم بها مطالبون بـ"إسقاط النظام"، استخدمت القوات الأمنية لتفريقها الغاز المسيل للدموع وسقط خلالها ما لا يقل عن 20 متظاهرا.

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