2019/10/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : اطلاق القنابل الصوتيه بشكل كثيف على متظاهرين التحرير وكالة خطوة برس.

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