فاطمة ناعوت - حتى لا تموتَ الشهامةُ في بلادنا!

2019/10/27 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ==============تحيةَ احترامٍ للنيابة العامة، صوتِ الشعب، وللنائب العام، ضميرِ المصريين، الذي سارع بالتحقيق في قضية الشهيد/ محمود البنّا، الذي اعتبرته كلُّ أمٍّ مصرية، وكلُّ أبٍ، ابنًا لهم.وخالص مواساتي للأمّ والأب الكريمين اللذين آنشآ ابنهما متفوقًا خلوقًا، فشهد له الجميعُ؛ ربط اللهُ على قلبيهما.وقد تكونَ نجدةُ المهوف من البديهيات التي يأتيها الإنسانُ دون تفكير، ليستحقَ لقبَ إنسان.وهو ما ......

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