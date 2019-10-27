2019/10/27 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شملكان، هيَ من أخذت على عاتقها تعليم المرأة الغريبة لغتنا الكردية.كون الأولى من ماردين، كما نعلم، فإن لهجتها المهجّنة سُتساعدها كما يؤمل في مهمتها.من ناحيتها، وثّقت سلمى علاقتها أيضاً بامرأة زعيم الحي وذلك للاعتبار نفسه، المتعلق باللغة.سارة، سينطلق إذاً لسانها باللغة الأم مجدداً بعدما كُبتَ طويلاً.ذلك لأنها كانت قد ألِفَت التحدث بالكردية حتى مع شملكان، التي صارت بدَورها ترتاح لهذه اللغة أكثر م......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السابع/ 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السابع/ 5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).