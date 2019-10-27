اسماعيل شاكر الرفاعي - الدرس الرابع من دروس الثورة العراقية : جمعة القتل والأرهاب

2019/10/27 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي لم ينطل مضمون خطاب رئيس الوزراء على المنتفضين ، فما ان انتهى من خطبته المتلفزة التي القاها في الثانية صباحاً من يوم الجمعة ، حتى انطلقت الجماهير المنتفضة بهتاف واحد عابرين جسر الجمهورية باتجاه منطقة العار والخيانة الوطنية : منطقة الخضراء التي يسكنها طاقم الحكم .لقد فرّ تلك الليلة رئيس الوزراء ومن كان متواجداً من الوزراء والنواب ، وفي المقدمة منهم رئيس مجلس النواب الذي خطب قبل اسبوع خطاباً " ثوريا......

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