2019/10/27 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي لم ينطل مضمون خطاب رئيس الوزراء على المنتفضين ، فما ان انتهى من خطبته المتلفزة التي القاها في الثانية صباحاً من يوم الجمعة ، حتى انطلقت الجماهير المنتفضة بهتاف واحد عابرين جسر الجمهورية باتجاه منطقة العار والخيانة الوطنية : منطقة الخضراء التي يسكنها طاقم الحكم .
لقد فرّ تلك الليلة رئيس الوزراء ومن كان متواجداً من الوزراء والنواب ، وفي المقدمة منهم رئيس مجلس النواب الذي خطب قبل اسبوع خطاباً " ثوريا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - الدرس الرابع من دروس الثورة العراقية : جمعة القتل والأرهاب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لقد فرّ تلك الليلة رئيس الوزراء ومن كان متواجداً من الوزراء والنواب ، وفي المقدمة منهم رئيس مجلس النواب الذي خطب قبل اسبوع خطاباً " ثوريا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - الدرس الرابع من دروس الثورة العراقية : جمعة القتل والأرهاب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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