نيجيرفان بارزاني: القضاء على البغدادي خطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الارهاب

2019/10/27 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ابو بكر البغدادي انتصارا كبيرا في الحرب ضد الارهاب، مستدركا انه لا يعني انتهاء الحرب ضد الارهاب، ومشددا على الاستمرار في التعاون والتنسيق بين المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب وايديولوجيا "داعش".وجاء في رسالة لبارزاني، وردت لشفق نيوز، ان اقليم كوردستان كجزء من مهم ورئيس من التحالف الدولي ضد "داعش" يعد القضاء على البغدادي خطوة كبيرة في الحرب على الارهاب ويثمن مساعي امريكا وجميع الذين شاركوا في نجاح هذه العملية باي شكل من الاشكال.واضاف ان مقتل البغدادي ياتي بعد القضاء على ماكانت تسمى خلافة "داعش" هي خطوة مهمة، مستدركا انها لا تعني باي شكل من الاشكال انتهاء الحرب ضد الارهاب وفكر وايديولوجيا "داعش".واوضح ان مخاطر قوة التحركات الارهابية مازالت كبيرة كون "داعش" والمجاميع المماثلة له مازالت تتحرك في المنطقة وتشكل خطرا على امن العالم اجمع، مبينا انه لذلك يتوجب على المجتمع الدولي الاستمرار في التعاون والتنسيق لمواجهة الارهاب وليس فقط من الناحية العسكرية بل السعي لتقوية وتطوير التربية وثقافة التعايش وقبول البعض للبعض الاخر والتسامح والقضاء على تلك الارضية التي تنتج الارهاب واشخاصا مثل البغدادي.وتابع بارزاني ان اقليم كوردستان الذي قدم افدح الضحايا من اجل القضاء على الارهاب في منطقة كوردستان والعراق والذي تعرض فيه الايزيديون والمسيحيون والمسلمون وجميع المكونات الدينية والقومية لجرائم "داعش" سيستمر (الاقليم) في التعاون مع المجتمع الدولي بكل الاشكال في الحرب ضد الارهاب وسيواجه الايديولوجيا والفكر الظلامي الداعشي من اجل منع عودة وتقوية "داعش" والارهاب في المنطقة والمحافظة على الامن والحرية في العالم.

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