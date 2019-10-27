شاهد ..بائع السميط يتخلى عن رزقه للمتظاهرين

2019/10/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد نشر نشطاء في ساحة التحرير مقطع فيديو لرجل كبير في السن يمتهن بيع “السميط ” وهو يوزع مايعتمد عليه من مال لقوت عائلته على المتظاهرين مجانا .

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