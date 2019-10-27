ليفربول يجتاز عقبة توتنهام ويغرد وحيدا في الصدارة

2019/10/27 | 22:55

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بغداد / الغدبرس

عاد ليفربول من بعيد وقلب تخلفه أمام ضيفه توتنهام بهدف إلى فوز ثمين ٢-١ ، مساء اليوم الأحد، على ملعب ألانفيلد ، في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة الأولى من عمل اللقاء ، ثم عادل جوردان هندرسون النتيجة لليفربول عند الدقيقة ٥٢، واستطاع محمد صلاح من خطف هدف الفوز الغالي للريدز في الدقيقة ٧٥ عن طريق ركلة جزاء.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى ٢٨ نقطة، معززا صدارته لجدول الترتيب، بفارق ٦ نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند ١٢ نقطة، في المركز الحادي عشر.

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