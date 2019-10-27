مشيداً بجهاز المخابرات بعد مصرع البغدادي.. الحكيم: رجال الظل يذودون عن الوطن

2019/10/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أشاد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، بخبرة جهاز المخابرات العراقي واستثمار مهاراته في تتبع كبير ارهابيي داعش ابو بكر البغدادي وقتله ووأد خرافته المزعومة.

وقال الحكيم في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، "لقد اثبت جهاز المخابرات العراقي البطل قدرته ورصانته حينما استثمر خبرته ومهارته في تتبع كبير ارهابيي عصابة داعش المجرم ابو بكر البغدادي ليساهم في تشخيص مكان اختبائه وتوجيه ضربة قاصمة ادت الى هلاكه ووأد اكذوبة خرافته المزعومة".

وأضاف الحكيم ان "هذا الانجاز العراقي الذي نال اعجاب البعيد قبل القريب واقر به الرئيس الامريكي، دليل لا يقبل الدحض والشك على قدرة رجال الظل في العراق الذين يواصلون الليل بالنهار للذود عن حمى الوطن، ودحر الارهاب من خلال توفير المعلومة وتقديمها الى الجهات المعنية".

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