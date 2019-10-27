نقل بقايا جثة “أبو بكر البغدادي” إلى قاعدة أميركية في العراق

2019/10/27 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أفادت قناة روسيا اليوم، نقلا عن مراسلها في شمال شرق سوريا بأن بقايا جثة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي نقلت جوا إلى قاعدة “عين الأسد” الجوية الأمريكية في العراق.وحسب المصدر نفسه فإن بقايا البغدادي نقلت إلى “عين الأسد” لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها بعد أن فجر نفسه وتفتت معظم الجثة.وقالت […]

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