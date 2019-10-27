بالفيديو.. متظاهرو التحرير يحيّون سائقي “التكتك” ويهتفون لهم

2019/10/27 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر العشرات من متظاهري ساحة التحرير، وهم يهتفون لسائقي “التكتك”، بعد الجهود التي بذلوها لنقل الجرحى من الساحة، وتوفير الطعام والأغذية للمتواجدين هناك.ويقول كثير من المحتجين أن الدور الذي لعبه سائقو “التكتك” قد أسهم في إنقاذ حياة العديدين، بالإضافة إلى محاولة فك الطوق الذي تفرضه […]

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