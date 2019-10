الاتحاد الكرة العربي يؤجل مباراة الجوية ومولودية الجزائري والأسيوي يعلن موعد تصفيات أسيا للشباب في كربلاء

2019/10/27 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أبلغ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اتحاد كرة القدم العراقي، بوصول منتخبات الكويت وفلسطين وعمان وباكستان في الاول من الشهر المقبل للمشاركة في تصفيات اسيا للشباب لكرة القدم التي تستضيفها كربلاء من 2-8 من الشهر المقبل.جدول المباريات 2019/11/02 فلسطين vs عمان باكستان vs الكويت 2019/11/04 العراق vs الكويت باكستان vs فلسطين 2019/11/06 العراق […]

