2019/10/27 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال يوم غد الاثنين الساعة السادسة صباحا وكالة خطوة برس.

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