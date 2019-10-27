مفوضية حقوق الإنسان: 74 قتيلاً 3654 جريحاً حصيلة التظاهرات في العراق

2019/10/27 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن حصيلة ضحايا التظاهرات الشعبية في العراق للفترة من 25 – 27 تشرين الأول الجاري.وذكرت المفوضية في بيان لها: […]

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