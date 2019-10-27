2019/10/27 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان القضاء على زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي نصر كبير لكنه لا يعني انتهاء فكر وارهاب التنظيم المتشدد.

وذكر نيجيرفان بارزاني في بيان إن "إقليم كوردستان بصفته جزءاً هاماً ورئيساً في التحالف الدولي ضد داعش، يعد القضاء على رأس تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، خطوة كبرى في الحرب على الإرهاب، ويعبر عن تقديره لجهود أمريكا وكل الذين شاركوا بطريقة من الطرق في إنجاح تلك العملية".

وتابع إن "قتل البغدادي بعد القضاء على خلافة داعش لخطوة هامة، لكن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال نهاية الإرهاب وفكر وآيديولوجيا داعش، فما زال خطر استعادة التحركات الإرهابية نشاطها كبيراً، وما زال داعش وغيره من الجماعات المماثلة له ينشطون في المنطقة ويهددون أمن واستقرار العالم كله".

ويرى بارزاني ان من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في التعاون والتنسيق من أجل التصدي للإرهاب، ليس من الناحية العسكرية فحسب، بل عليه أن يعزز جهوده وتعاونه لتوطيد تربية وثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح والتخلص من الأرضية التي تنبت الإرهاب وتنتج أشخاصاً كالبغدادي.

وتابع البيان "لقد قدم إقليم كوردستان تضحيات جسيمة في سبيل القضاء على الإرهاب، حيث استهدفت جرائم داعش الخطيرة في منطقتنا وفي العراق الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين وكل المكونات الدينية والقومية".

واكد ان الاقليم سيواصل الآن أيضاً التعاون بكل السبل مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة الآيديولوجيا والفكر الظلامي الداعشي، للحؤول دون ظهور داعش والإرهاب واستعادتهما قوتهما في المنطقة من جديد، ولحماية الأمن والحرية في العالم.

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: الاطاحة بالبغدادي نصر كبير لكن الخطر قائم) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: الاطاحة بالبغدادي نصر كبير لكن الخطر قائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).