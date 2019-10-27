الشيخ علي بشأن استقالة النواب: لا تخدعوا الشعب

2019/10/27 | 23:10

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بغداد اليوم - بغداد

علق النائب فائق الشيخ علي، الاحد، على استقالة عدد من النواب بالقول: لا تخدعوا الشعب.

وكتب الشيخ علي في تغريدة له على تويتر، "لكل من يصدق باستقالة النواب، جوابي: يجب ان تقدم الاستقالة تحريريا لا شفويا، توافق عليها رئاسة البرلمان، وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، بحضور ثلثي اعضاء المجلس".

وأضاف، أنه "يجب ان يصوت عليها النصف + 1"، مبينا أن "ما تقدم لن يحصل لا ورب الكعبة، لا تخدعوا".

واختتم تغريدة بالقول: "لن اضحك على شعبي".

بغداد اليوم - بغداد

نشر مجلس النواب، الاحد، جدول اعمال الجلسة رقم (11) التي من المقرر عقدها يوم غد الاثنين.

وقال المجلس في بيان، إن "جدول اعمال الجلسة الخاصة التي ستعقد يوم غد الاثنين، يتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء&nbs

بغداد اليوم - بغداد

علق الرئيس العراقي، برهام صالح، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال برهام صالح عبر "تويتر" اليوم الأحد: "لقد تسبب البغدادي في فوضى ومعان

بغداد اليوم _ بغداد

قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن الحكومة "ستحترم" قرار البرلمان بسحب الثقة عنها، فيما لو صدر.

وذكر الحديثي، خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر"، الذي يقد

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