60 عجلة همر لمكافحة الإرهاب تصل الى كربلاء وحملة اعتقالات

2019/10/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} وصلت {60} عجلة همر تابعة لجهاز مكافحة الارهاب مساء اليوم الاحد، الى محافظة كربلاء.

وذكر مصدر امني {للفرات نيوز} عن" دخول {60} عجلة همر لفوج مكافحة الارهاب للمحافظة وباشروا بحملة اعتقالات".وقام المتظاهرون مساء اليوم بحرق مجلس محافظة كربلاء.انتهى

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