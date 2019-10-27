العتبة الحسينية تنفي إغلاق أبواب الحرم الشريف بسبب تظاهرات

2019/10/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} نفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاحد، إغلاق أبواب الحرم الشريف بسبب تظاهرات.

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