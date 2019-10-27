المسيحيون يطلقون حملة لدعم المتظاهرين في العراق

2019/10/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أطلق نشطاء مسيحيّون من سهل نينوى حملة تضامن مع المتظاهرين في ساحات التغيير في المحافظات العراقية تحت شعار ” نحن مسيحيّو سهل نينوى، نتضامن مع إخوتنا المتظاهرين، ونعتذر عن الخروج بتظاهرة لأنّ مدننا لا يُسمح لها بالتظاهر ، #نريد_وطن ، #نازل_أخذ_حقي” على وسائل التواصل الإجتماعي ليلة هذا اليوم المصادف …

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