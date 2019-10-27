سخط في البيت الأبيض بسبب عنوان خبر عن البغدادي

2019/10/27 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تذمرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، من لقطة على شاشة التفاز لعنوان من صحيفة "واشنطن بوست"، حول مقتل زعيم "داعش"، وفيه تمت تسمية أبو بكر البغدادي، بـ"الباحث الديني".وأعادت غريشام نشر مشاركة لسلفها شون سبايسر على "تويتر"، وفيها نشر الأخير لقطة من الشاشة، لعنوان من صحيفة "واشنطن بوست" على صورة البغدادي، جاء فيه: "أبو بكر البغدادي، الباحث الصارم في الدين، زعيم داعش، توفي عن عمر يناهز 48 عاما".وقالت غريشام في تغريدتها: "توقفوا، واقرأوا هذا وفكروا فيه: الليلة الماضية، قتل في عملية ناجحة قام بها الجيش الأمريكي، إرهابي متوحش، لا يرحم هدد بلادنا، وهو المسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين، ورغم ذلك وصفته "واشنطن بوست" بأنه باحث ديني متشدد".وأضافت: "ليس لدي كلمات، للتعليق".وطبعا لا يمكن تأكيد صحة لقطة الشاشة، لأن العنوان على موقع "واشنطن بوست"، بات مختلفا، في الوقت الحالي، وجاء فيه: "أعلن ترامب، أن زعيم "داعش"، البغدادي فجر نفسه عندما اقترب منه الجيش الأمريكي".

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