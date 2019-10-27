تعليم كوردستان تعلن تعليماتها للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي

2019/10/27 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن التعليمات الخاصة بالدراسات العليا للماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2019- 2020.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بعد تم اقرار التعليمات الخاصة بالدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في جامعات الاقليم خلال اجتماعي مجلس الوزارة في الاول من شهر تشرين الاول الجاري والسادس منه، قام وزير التعليم العالي ارام محمد قادر، اليوم الاحد، بالتوقيع على تلك التعليمات.كما جاء في البيان ان النقطة الخامسة من التعليمات تتناول مسألة قبول الطلبة في الدراسات العليا/ الماجستير في جامعات الاقليم وفقا لتلك التعليمات.وحدد بيان الوزارة رابطا خاصا بامكان الطلبة التعرف على التعليمات الخاصة بالقبول في الدراسات العليا / الماجستير.(الرابط الاتي)واضاف انه بالصيغة نفسها حددت النقطة السادسة من التعليمات الخاصة بالقبول في الدراسات العليا / الدكتوراه في جامعات الاقليم، مبينة ان بامكان الطلبة التعرف على التعليمات من خلال رابط محدد.(الرابط الاتي)وبهذا الصدد قال الوزير ارام محمد قادر ان تعليمات القبول للدراسات العليا لهذا العام تضمنت تغييرات جوهرية للتقديم في المقدرة اللغوية والعمر والخطة والمقعد الدراسي بشكل يوفر فرصا اكبر للخريجين للقبول في الدراسات العليا داخل البلاد من اجل استغلال الوقت لتنمية المقدرة العلمية والاكاديمية.واضاف الوزير انه بتوفير فرص القبول بالدراسات العليا للطلبة الر اغبين بالدراسة عن طريق خطط الماجستير والدكتوراه فان بامكان الجميع العمل على بناء اقتصاد مستقر ونام للاقليم.واضاف ان من المقرر ان تقوم الوزارة بمطالبة الجامعات بكتاب رسمي بوضع خططها واقرارها، مبينا ان الوزارة ستعلن قريبا عن موعد التقديم وتوقيتات امتحانات القدرات العلمية واعلان النتائج وبدء الدراسة.

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