رد شديد اللهجة من النائب فائق الشيخ علي بشأن استقالة بعض النواب

2019/10/27 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق علق النائب فائق الشيخ علي، الاحد، على استقالة عدد من النواب بالقول: لا تخدعوا الشعب.وكتب الشيخ علي في تغريدة له على تويتر، “لكل من يصدق باستقالة النواب، جوابي: يجب ان تقدم الاستقالة تحريريا لا شفويا، توافق عليها رئاسة البرلمان، وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، بحضور ثلثي اعضاء المجلس”.وأضاف، أنه “يجب […]

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