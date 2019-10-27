2019/10/27 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف محمد علي ساجت، عديل زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي والمرافق الشخصي له، والذي ساعد في الكشف عن مكانه معلومات مهمة عن حياة الارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفصيل.. عديل الزعيم المقبور يكشف معلومات مهمة عن البغدادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفصيل.. عديل الزعيم المقبور يكشف معلومات مهمة عن البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).