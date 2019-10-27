إعتقال 10 موظفين في ديوان كركوك بينهم نجل وشقيق المحافظ

2019/10/27 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتقل فريق من هيئة النزاهة بكركوك اكثر من عشرة موظفين في ديوان محافظة كركوك، بينهم شقيق ونجل لراكان الجبوري محافظ كركوك بالوكالة.

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