كاظم حبيب - لتتسع انتفاضة الشبيبة وتشمل كل الشعب، كل الوطن!

2019/10/27 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب العراق يواجه عملية ثورية واسعة، لم يشهد مثيلا لها منذ عقود، انتفاضة شبابية واعية وعارمة، تتسع يوماً بعد يوم، وتمتد يوماً بعد آخر لتشمل لا إعلان التضامن معها والتوقيع على بيانات التأييد، كما جاء في بيان شيوخ عشائر الدليم فحسب، بل وضرورة المشاركة الفاعلة والمؤثرة فيها.لأنها تمس حياة الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية العقلانية والديمقراطية الحصيفة، لتمتد إلى المحافظا......

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