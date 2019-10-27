أحمد بيان - حرب الانتماء الى -الرموز- تقتل

2019/10/27 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان هناك ماركسيون حقا.لكن كم يكفيهم من الوقت ليقنعوا العالم بذلك؟ فهناك أيضا من يدعي الماركسية ليسيء إليها؛ وهناك من يدعي الماركسية وهو جاهل بها.بل أكثر من ذلك، هناك من يدعي الماركسية ليحارب الماركسيين.وهناك لينينيون حقا.لكن كم يكفيهم من الوقت ليقنعوا العالم بذلك؟ فهناك أيضا من يدعي اللينينية ليسيء إليها؛ وهناك من يدعي اللينينية وهو جاهل لها.بل أكثر من ذلك، هناك من يدعي اللينينية فقط ليحارب ال......

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