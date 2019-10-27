حكومة اقليم كوردستان تعلن موقفها من مقتل زعيم تنظيم داعش

2019/10/27 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصفت حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد مقتل زعيم تنظيم داعش "ابو بكر البغدادي" بـ"الخطوة المهمة" غير انها قالت ان هذا لا يعني القضاء على الارهاب.

تتمة..

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