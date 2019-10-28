في عملية استخباراتية ثانية.. قائد “قسد” يعلن مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

2019/10/28 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية نواتها) #مظلوم_كوباني، اليوم الأحد، عن مقتل الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعملية […]

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