2019/10/28 | 00:12

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بغداد اليوم - متابعة

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد، أن يثأر تنظيم "داعش" لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في إدلب بسوريا.

وأكد عبدي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون" الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

وكان عبدي أعلن في وقت سابق الأحد عبر موقع "تويتر" أن العملية التي قتل على إثرها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن أدى إلى القضاء على زعيم التنظيم المتطرف.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 12 ألف عنصر من "داعش"، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.

وحض البغدادي في آخر تسجيل صوتي في 16 سبتمبر الماضي عناصره على "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم متوعدا بـ"الثأر" لهم.

بغداد اليوم- بغداد

طلب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ​أبو بكر البغدادي​.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن قي وقت سابق في مؤتمر صحفي عن &

بغداد اليوم- متابعة

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أن موت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يعني نهاية التنظيم الارهابي ولا أيديولوجيته.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تغريدة على تويتر: "مقتل البغدادي لن ينهي داع

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عدم امتلاكها معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، نافية تقديم أي مساعدة لتحليق الطيران الأميركي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الرو

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