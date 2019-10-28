خبير في الجماعات الإرهابية: الإرهابيون الذين قتلوا مع المجرم البغدادي هم: غزوان الراوي وابو سعيد العراقي وأبو اليمان الشامي وأبو محمد الحلبي

2019/10/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي اليوم الاحد، عن ابرز قيادات داعش الإرهابي الذي قتلوا في العملية العسكرية

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