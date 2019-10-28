تحالف القوى يدعو الى تلبية مطالب المتظاهرين وسلمية التظاهر

2019/10/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا من أجل التباحث حول الإصلاحات والإجراءات اللازمة؛ لتلبية مطالب المتظاهرين.

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