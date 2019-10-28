2019/10/28 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} تشهد محافظة كربلاء المقدسة اضطرابات أمنية بعد ان اقدمت مجاميع على حرق بوابة المحافظة على إثر التظاهرات الغاضبة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري واستأنفت اول امس الجمعة بعد توقف خلال فترة زيارة اربعينية الامام الحسين {عليه السلام}.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} إن كربلاء المقدسة تشهد الان اضطرابات امنية، فيما اقدمت مجاميع على حرق الاطارات بالقرب من مبنى المحافظة.



انتهىبواسطة: محمد التميمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هذا ما يحدث في كربلاء الان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هذا ما يحدث في كربلاء الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).