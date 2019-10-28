حراك كربلاء :الاعتقالات تزيدنا دعما لمواصلة مطالبنا المشروعة

2019/10/28 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءاصدر حراك الجيل الجديد في محافظة كربلاء ،بيانا اكد فيه ان الاعتقالات التي طالت اعضاء الحركة لن تثنيه عن الاستمرار بالمطالبة المشروعة للشعب ، وان اجراءات القمع التي تمارسها السلطة تزيدهم اصرارا في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة .

واضافت في بيانها :” قامت القوات الامنية اليوم في محافظة كربلاء المقدسة باعتقال كل من (احمد صلاح هادي, سعد ازهر محمد شمخي, رامي الكربولي) كوادر حراك الجيل الجديد, وذلك بذريعة انتمائهم لحراك سياسي معارض و تعاطفهم مع الاعتصامات المدنية المطالبة بالحقوق الشرعية للشعب العراقي”.

ولفتت الى ان “هذه الاعتقالات مخالفة للدستور و القانون العراقي لان الاحزاب المعارضة لهم حق الدستوري أن يكونوا معارضين للسلطة التنفيذية و التنظيم والمشاركة في التظاهرات للمطالبة بالحقوق الشرعية لهم ولشعبهم، فكيف وبأي حق يتم اعتقالهم لمجرد انتمائهم الى حزب معارض؟”.

واعتبرت “هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الجبانة و غير المسؤولة للحكومة والقوات الأمنية ضد المتضاهرين من اجل إسكات صوتهم.

وامدت بأن “إستشهاد وجرح المواطنين المدنيين واعتقالهم لاينهي الإعتصامات والتظاهرات بل يجعل الشعب و حراك الجيل الجديد والمتظاهرين أكثر إصرارا للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب العراقي”.

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