2019/10/28 | 00:28

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مسؤولة أممية تدعو الجميع للوقوف ضد المسلحين الذين يتسللون بين الم

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مسؤولة أممية تدعو الجميع للوقوف ضد المسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين

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